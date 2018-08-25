Trabzonspor, Papy Djilobodji transferinde sona yaklaştı

Trabzonspor savunma bölgesine takviye yapmak için bir süredir arayışlarını devam ettiriyordu.

Bordo-mavililer, bu noktada uzun zamandır ismi gündemde olan Papy Djilobodji'nin transferi için Sunderland kulübü ile geçtiğimiz hafta resmi temaslara başlamıştı. İngiliz kulübünün ilk başta kiralama formülüne yanaşmaması üzerine Papy Djilobodji'yi devreye sokan bordo-mavililer, Sunderland'i sonunda ikna etti.

Sadece ödemenin şekli konusundaki küçük pürüzler kaldığı ifade edildi. Bordo-mavili kulüp Sunderland'in de onay vermesiyle Djilobodji'yi Türkiye'ye davet etti. Son anda bir aksilik olmaması durumunda 29 yaşındaki savunma oyuncusunun pazartesi günü Türkiye'ye geleceği belirtildi.

(Sabah)