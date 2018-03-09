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Trabzonspor, pas çalışması ve yarı sahada çift kale maç yaptı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 12 Mart Pazartesi günü deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Esteban Alvarado, Mustafa Akbaş, Fabian Castillo, Jan Durica ve Matus Bero katılmadı.     

Teknik direktör Çalımbay, antrenman öncesi futbolcularla kısa süreli bir toplantı gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, antrenmanda pas çalışması ve yarı sahada çift kale maç yaptı.     

Öte yandan, antrenmanın sonunda 24 yaşına giren Okay Yokuşlu için kutlama yapıldı. Doğum günü dolayısıyla hazırlanan pastayı arkadaşlarıyla kesen milli futbolcu, tebrikleri kabul etti.     

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

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