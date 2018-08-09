Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Trabzonspor, Ramil Sheidayev'in sözleşmesini feshettiğini açıkladı

Trabzonspor Kulübü, futbolcuları Ramil Sheidaev ve Yüksel Şişman ile olan sözleşmelerin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Trabzonspor Kulübü, futbolcuları Ramil Sheidaev ve Yüksel Şişman ile olan sözleşmelerin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Bordo-mavililerin KAP'a yaptığı açıklamalar şöyle;

"Kulübümüz ile oyuncumuz Ramil Sheidaev arasındaki 11.07.2016 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Kulübümüz ile oyuncumuz Yüksel Şişman arasındaki 20.06.2016 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir."

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Alfa Romeo Stelvio Sürüş İzlenimi

Alfa Romeo Stelvio Sürüş İzlenimi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA