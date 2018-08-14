Trabzonspor, Real Sociedad'ın Yusuf Yazıcı için yaptığı teklifi yükseltmesini bekliyor
Real Sociedad'ın Trabzonspor'un genç yıldızı Yusuf Yazıcı için 11 milyon euroluk teklifi bugünkü yönetim toplantısında masaya yatırılacak. İspanyollar'dan teklifin yükseltilmesi istenecek.
Celta Vigo'ya giden Okay Yokuşlu sonrası Trabzonspor'un bir yıldızına daha İspanya'dan talip çıktı.
Menajerler, Real Sociedad'ın Yusuf Yazıcı için 11 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 25 pay önerisini bordo-mavili kulübe iletti. Genç oyuncunun da gitme yönünde istekli olması sebebiyle Trabzonspor yönetimi bu konuya sıcak bakıyor.
Bugünkü yönetim kurulu toplantısında masaya yatırılacak teklifin 14 milyon Euro'ya, bir sonraki satıştan payın da yüzde 30'a çıkarılması istenecek. İspanyollar'ın resmi teklifi ise bu hafta ileteceği gelen haberler arasında.
NWAKAEME BİTMEK ÜZERE
Trabzonspor'un, İstanbul'a getirdiği Nwakaeme için Hapoel Beer Sheva ile pazarlıklar sürüyor. 29 yaşındaki Nijeryalı forvetle 2+1 yıllık ön sözleşme imzalayan bordo-mavililer, İsrail kulübü ile aradaki 200 bin Euro'luk fark konusunda oyuncudan kulübüyle görüşüp yardımcı olmasını istedi. Trabzonspor, cuma günü oynanacak Sivasspor maçına kadar Nwakaeme'yi kadrosuna katmak istiyor.
(Sabah)
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