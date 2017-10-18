Trabzonspor Rıza Çalımbay'ı KAP'a bildirdi
Trabzonspor, Rıza Çalımbay ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığını açıkladı.
Trabzonspor, Rıza Çalımbay ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığını açıkladı.
İşte Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklama;
'Şirketimiz ile Sayın Rıza Çalımbay arasında, profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda, 2017/2018 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur. Saygılarımızla,'
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