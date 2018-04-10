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Trabzonspor, Rıza Çalımbay'ın gönderileceği haberlerini yalanladı

Trabzonspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılacağı ve bazı futbolcuların gönderileceği şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yapılan açıklamada, "Son günlerde basın yayın organlarında, teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile yolların ayrılacağı hatta bazı futbolcularımızın gönderileceği yönünde haberler yapılmaktadır. Bu haberlerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Yönetim Kurulu olarak gerek kişisel duruşundan gerekse mesleki kalitesinden şüphe duymadığımız teknik direktörümüzün ve kadrodaki tüm futbolcularımızın istisnai durumlar haricinde sonuna kadar yanındayız. Bunlar, kamuoyunun da takdir edeceği gibi sezon sonu değerlendirilecek hususlardır" ifadelerine yer verildi.

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