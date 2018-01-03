Trabzonspor, Rodrigo Moledo ve Sakıb Aytaç transferlerinde sona geldi

Başkan Muharrem Usta ve teknik direktör Rıza Çalımbay, geçtiğimiz günlerde bir transfer zirvesi gerçekleştirmiş, gündemdeki isimler ve takımdan ayrılacak oyuncuların son durumları masaya yatırılmıştı.

Önce kadroda düşünmediği isimler Theo Bongonda, Volkan Şen ve Emmanuel Mas ile yolları ayırmaları gerektiğini belirten 54 yaşındaki çalıştırıcı, daha sonra Başkan Usta’ya Moledo, Pazdan, Paletta, Chiriches, Lawrence, Sakıb, Aziz Behich, Monsen ve Umar Aminu’nun da bulunduğu detaylı bir transfer listesi sundu.

Bunun üzerine harekete geçen Bordo-Mavili yönetim, transfer operasyonunu resmen başlattı.

Para artı takas!

Birçok oyuncu ile ilk teması kuran Bordo-Mavililer, stoper için çıplak gözle izlenen ve çok beğenilen Moledo, sol bek için ise Çalımbay’ın eski öğrencisi Sakıb isminin üzerinde duruyor. İki futbolcunun da sezon sonunda sözleşmelerinin bitmesi de transferi cazip kılarken, iki oyuncunun kulüpleriyle de pazarlıklar devam ediyor. Moledo için Panathinaikos’a 500 bin Euro öneren Karadeniz temsilcisi, Sakıb için ise Antalya’ya para artı takas teklifinde bulundu. İki oyuncuyla da büyük oranda anlaşma sağlayan Trabzonspor’un, en kısa zamanda görüşmeleri sonuçlandırması bekleniyor.

Çalımbay alternatif istiyor

İleri uca da bir takviye yapmak isteyen Fırtına, bu bölge için arayışlarını sürdürüyor. Salah Monsen ve Umar Aminu gibi isimler gündeme gelirken, Rıza Çalımbay ise bu bölge için aceleci davranmıyor. Bu konuda oyuncu izleme komitesini görevlendiren başarılı hoca, birkaç alternatif isim daha belirlemek istiyor.

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