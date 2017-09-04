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Trabzonspor, Serdar Taşçı'nın yerine Ukraynalı stoper Evgen Khacheridi'yi transfer edecek

Geçen sezon bittiğinden bugüne kadrosunu bir stoperle güçlendirmek isteyen Trabzonspor'un Serdar Taşçı ısrarı sonuçsuz kaldı. Bordo mavililerin bu gelişme üzerine Ukraynalı stoper Evgen Khacheridi için girişimlere başladığı öne sürüldü.

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Edinilen bilgiye göre; Rusya'da biten transfer sezonu içerisinde stoper transferi yapamayan Spartak Moskova Serdar Taşçı'yı bırakma kararından vazgeçti. Rus ekibi bu kararını Serdar Taşçı'yı ısrarla isteyen Trabzonspor'a da bildirdi. 
 
Bu transferden olumsuz sonuç alan bordo mavililerin transfer sezonunun bitmesine kısa süre kala Dinamo Kiev'in stoperi Evgen Khacheridi için girişimlere başladığı iddia edildi.
 
Türkiye Ukrayna maçında 3 numaralı formasıyla A Milli Takıma karşı da forma giyen Ukraynalı stoper için teknik heyetin olumlu rapor verdiği belirtildi. 
 
30 yaşındaki 1,98'lik stoperin sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması da bordo mavililer için avantaj olarak görülüyor. (Haber61)

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