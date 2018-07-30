Trabzonspor Seyedmajid Hosseini'yi KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Seyedmajid Hosseini'nin transferi için kulübü Esteghlal ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

İşte KAP'a yapılan açıklama:

Profesyonel futbolcu Seyedmajid Hosseini'nin kulübümüze transferi konusunda, oyuncu ile kulübü arasındaki sözleşmenin buy-out maddesinin kulübümüz tarafından kullanılacağını belirtmiştik. Fakat yaşanan süreçte, Esteghlal kulübünün, kulübümüze karşı olan yapıcı ve iyi niyetli yaklaşımı sonucu bu transferin, iki kulüp arasında uzlaşılarak yapılması hususunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla.