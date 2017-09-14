Trabzonspor son 5 yılda yabancı transferlere 199 milyon lira harcadı

Trabzonspor'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimlere bakılarak yapılan araştırmada, bordo-mavili kulüp Hacıosmanoğlu ve Usta dönemlerinde 32 yabancı transferi gerçekleştirdi. Karadeniz ekibi söz konusu transferlere bonservis bedeli olarak 48 milyon 518 bin Euro (199 milyon 675 bin TL) ödedi. Bordo-mavililer kadroya yeni katılan oyuncularla birlikte futbolculara yıllık ücret olarak ise 52 milyon 857 bin Euro (217 milyon 532 bin TL) ödemeyi taahhüt etti.

Sportif başarı için servet harcandı

Trabzonspor, sportif başarıyı yakalama adına son 5 yıl içinde kadrosuna kattığı 32 yabancı oyuncuya servet harcadı. 26 Mayıs 2013'de göreve gelen eski başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ve 6 Aralık 2015'de göreve gelen Muharrem Usta, dönemlerinde şampiyonluk hedefiyle transfer üstüne transfer yapan bordo-mavililer söz konusu dönem içinde transfer ettiği yabancı oyunculara bonservis bedelleriyle birlikte aldıkları ve alacakları taahhüt edilen yıllık ücretlerle beraber 101 milyon 375 bin Euro (417 milyon 208 bin TL) çıktı.

İki başkan da görevde bulundukları sürelerde 16'şar yabancı transferi yaptı

Bir önceki dönemin başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, şampiyonluk parolasıyla çıktığı yolculukta 16 yabancı oyuncunun transferine imza attı. Ortaya koyduğu yönetim anlayışının yanı sıra yaptığı transferlere ödediği rakamlarla eleştirilen Hacıosmanoğlu, 16 yabancı oyuncu transferi yaparak 26 milyon 350 bin Euro (108 milyon 443 bin TL) bonservis bedeli öderken, transfer ettiği oyunculara ise 24 milyon 101 bin Euro (99 milyon 187 bin TL) ise yıllık ücret ödemeyi taahhüt etti.

Trabzonspor'un İbrahim Hacıosmanoğlu döneminde yaptığı yabancı transferler ve Euro üzerinden ödenen bonservis bedelleri ve aldıkları yıllık ücretler:

Oyuncu Bonservisi Yıllık Ücreti

Alexandru Bourceanu...:1.300.000 725.000

Waris Majeed..............:6.000.000 950.000

Mustapha Yatabare......:2.500.000 1000.000

Kevin Constant.............:2.500.000 2.400.000

Oscar Cardozo..............:5.000.000 2.500.000

Essaid Belkalem...........:450.000 700.000

Douglas.......................:1.500.000 1.550.000

Dame N'Doye..............:3.150.000 2.500.000

Luis Pedro Cavanda......:1.750.000 875.000

Stephane M'bia...........:2.200.000 2.600.000

Jose Bosingwa.............:Bedelsiz 2.126.000

Florent Malouda..........:Bedelsiz 2.500.000

Avraam Papadopoulos.:Bedelsiz 1.200.000

Carl Medjani...............:Bedelsiz 1.100.000

Marko Marin...............:Bedelsiz 1.600.000

Esteban.....................:Bedelsiz 550.000

Muharrem Usta dönemi

Trabzonspor eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğu, görevi bırakmasının ardından bordo-mavili kulübün yeni başkanı olan Muharrem Usta, 6 Aralık 2015'de yapılan seçimlerde başkanlığa getirildi. Usta, kendisinde önce görevde olan İbrahim Hacıosmanoğlu gibi 16 yabancı oyuncu transferi yaptı. Türkiye'de yabancı sayı sınırlamasının 14 olması nedeniyle birçok kulüp gibi Karadeniz ekibi de yabancı transferlere yöneldi. Muharrem Usta, görevde bulunduğu süre boyunca yabancı oyuncuların bonservis bedellerine 22 milyon 168 bin Euro (91 milyon 232 bin TL) ödedi. Transfer ettiği oyunculara ise yıllık 28 milyon 756 bin Euro (118 milyon 345 bin TL) ödemeyi taahhüt etti.

İşte Muharrem Usta'nın kadroya kattığı oyunculara ödediği bonservis bedelleri ve yıllık ücretleri:

Oyuncu Bonservisi Yıllık Ücreti

Hugo Rodallega....:1.600.000 1.600.000

Fabian Castillo......:3.318.000 1068.000

Emmanuel Mas.....:1.500.000 1.272.000

Luis Ibanez...........:1.400.000 850.000

Ogenyi Onazi........:3.500.000 1000.000

Hyun-Jun Suk........: 800.000 1000.000

Matus Bero............:2.500.000 450.000

Ramil Sheydaev.....:200.000 430.000

Theo Bongonda......:750.000 900.000

Juraj Kucka.............:5.000.000 2.250.000

Tomas Hubocan.....: 250.000 1.800.000

Jose Sosa..............:1.350.000 1.630.000

Serge Akakpo.......: Bedelsiz 44.000

Carl Medjani.........: Bedelsiz 1.050.000

Joao Pereira.........: Bedelsiz 950.000

Jan Durica.............:Bedelsiz 1.300.000

N'Doye..................:Mevcut 1.700.000

Esteban.................:Mevcut 700.000