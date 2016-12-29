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Trabzonspor son dakikada yıkıldı

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 4. maçında Trabzonspor, Kızılcabölükspor ile 1-1 berabere kaldı.

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Ziraat Türkiye Kupası H Grubu 4. maçında Trabzonspor, deplasmanda Kızılcabölükspor ile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Trabzonspor ile Kızılcabölükspor sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 5'e çıkarırken, Kızılcabölükspor gruptaki ilk puanını aldı.

Trabzonspor, grupta 5. maçını deplasmanda Gümüşhanespor ile oynayacak. Kızılcabölükspor ise sonraki maçında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak.

Mücadeleye ideale yakın bir kadro ile çıkan Trabzonspor, daha fazla topla oynayan taraf olmayı başardı. İlk yarının büyük çoğunluğu düşük tempoda geçti.

Gelişen Trabzonspor atağında sağ kanattan ceza sahasına havalandırılan topu aut çizgisine yakın noktada Yusuf kontrol etti. 18. dakikada Yusuf pozisyonun devamında altıpasa koşu yapan Okay'a topu çevirdi. Okay da bekletmeden yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi ve Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. İlk 45 dakika bu skorla sona erdi.

Mücadelelenin ikinci yarısı da Trabzonspor'un kontrolünde geçerken, iki ekip de önemli bir gol pozisyonu bulamadı. İkinci yarıda başka gol sesi çıkmadı. Ev sahibi ekip 89. dakikada sol kanattan bir korner kazandı. Kullanılan kornere Emircan iyi yükseldi ve yaptığı vuruşla topu ağlara göndermeyi, skoru 1-1'e getirmeyi başardı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve Kızılcabölükspor ile Trabzonspor arasındaki mücadele 1-1 sona erdi.

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