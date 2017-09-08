Trabzonspor Sosa ile resmen anlaşmaya vardı
Trabzonspor, Arjantinli yıldız Jose Sosa'yı KAP'a bildirdi
Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada;
AC Milan kulübünün profesyonel futbolcusu Jose Ernesto Sosa'nın kulübümüze transferi konusunda AC Milan ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
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