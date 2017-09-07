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Trabzonspor, Sosa'nın menajeri ile İstanbul'da son bir görüşme gerçekleştirecek

Trabzonspor'un Milan ile her konuda anlaştığı Jose Sosa transferi için yöneticiler ile menajer Favio Bilardo, İstanbul'da bir araya gelecek.

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Trabzonspor'un kadrosuna katmak için uzun süredir çalıştığı ve Milan ile anlaştığı Jose Sosa için yeni bir gelişme yaşandı.
 
Sky Italia'da yer alan habere göre; Sosa'nın menajeri Favio Bilardo ile Trabzonspor yöneticileri, transfer detaylarını görüşmek için İstanbul'da bir araya gelecek. 
 
Haberde; Trabzonspor'un Sosa transferine çok yaklaştığı ve yıldız oyuncunun bugün son kararı vereceği belirtildi.,
 
MILAN ANLAŞMAYI AÇIKLADI!
 
İsmi Türk takımlarıyla anılmaya devam eden Jose Sosa için AC Milan cephesinden flaş bir açıklama geldi.
 
AC Milan'ın Sportif Direktörü Massimiliano Mirabelli, Jose Sosa'nın transferi konusunda Trabzonspor ile anlaşmaya vardıklarını ve kararın artık Arjantinli oyuncuda olduğunu söyledi.
 
Massimiliano Mirabelli açıklamasında, "Jose Sosa için biz Trabzonspor ile anlaştık. Bundan sonrası oyuncuya kalmış. Trabzonspor, Sosa'yı istiyor ama bizi ilgilendirmeyen bazı dinamikler de var. Kesin imzalar atılmadıktan sonra bir şey diyemeyiz" sözlerini kullandı
 
İtalya radyosuna konuşan Arjantinli futbolcunun menajeri Favio Bilardo, transfer konusunda önemli açıklamalarda bulundu.
 
Favio Bilardo, Sosa konusuna açıklık getirirken ''Türkler her gün Sosa'yı transfer ediyor. Türkler çok ilginç. Ancak Sosa, Milan'da kalmak istiyor'' şeklinde konuştu.
 
Beşiktaş'tan sonra kariyerine Milan'da devam eden Jose Sosa için Trabzonspor'un çok istekli olduğu belirtiliyordu. Arjantinli orta sahanın ismi Fenerbahçe ve Antalyaspor ile de anılmıştı.
 
TRABZONSPOR ÇOK İSTEKLİ
 
Arjantinli yıldız Jose Sosa'yı kadrosuna katmak için büyük uğraşlar veren ancak her defasında teklifi reddedilen Trabzonspor, Milan'a bir teklif daha yaptı.
 
Sky Italia'nın haberine göre, Bordo-Mavililer Sosa için Milan'a 6 milyon Euro, futbolcuya ise yıllık 5 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme önerdi.
 
Sporx

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