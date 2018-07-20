Trabzonspor, Spartak Moskova'ya 4-1 yenildi
Trabzonspor, hazırlık maçında Spartak Moskova'ya 4-1 mağlup oldu.
10. dakikada Rodallega'nın golüyle öne geçen bordo mavililer, 29'da Glushakov ve 45'te Promes'in penaltıdan attığı gollere engel olamayınca devreye 2-1 geride girdi. Maçın skorunu belirleyen goller ise 89'da Promes ve 90'da Gigot'tan geldi.
Trabazonspor, son hazırlık maçında 23 Temmuz Pazartesi günü Katar'ın Al Duhail takımıyla karşılaşacak.
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