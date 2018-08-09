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Trabzonspor, Steven Caulker için Dundee United ile görüşmelere başladı

Transferde adımlarını sıklaştıran Trabzonspor, stoper Steven Caulker için atağa geçti. Bordo-mavililer, 26 yaşındaki İngiliz savunmacı için kulübü Dundee United ile görüşme gerçekleştirdi.

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Bu sezon transferde önemli adımlar atan Trabzonspor, son bir isim için daha hamle yapıyor. İngiltere basınında yer alan haberde, bordo-mavililerin Dundee United’da oynayan Steven Caulker için devreye girdiği yazıldı.

26 yaşındaki stoper için 2 gündür uğraşlar verdiği öne sürülen Karadeniz ekibinin, oyuncuyu ve kulübünü ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

1.5 milyon sterlinin transfer için geçtiği haberde, Trabzonspor’un Leedes United ve Rangers ile yarıştığı ifade edildi. Bu hafta içerisinde transferde somut adımların beklendiği, Caulker’ın Ada dışında bir yurt dışı ülkesine sıcak bakacağı vurgulandı.

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