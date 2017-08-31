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Trabzonspor Subotic için zemin yokluyor

Trabzonspor, Dortmund'da gözden düşen Neven Subotic için girişimlere başladı.

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Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, stoper takviyesi için sona çok yaklaşmış fakat Serdar Taşçı’nın sakatlanması tüm planları bozmuştu.

Spartak Moskova’nın Khabarovsk’la oynadığı karşılaşmada sakatlanan 30 yaşındaki oyuncunun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenilirken, alternatifleri de değerlendiren Bordo-Mavililer, ilk olarak Brezilyalı stoper Dante için Nice’in kapısını çalmıştı. Ancak Fransız ekibinin olumsuz yanıt vermesinin ardından Fırtına, teknik direktör Ersun Yanal’ın raporu doğrultusunda rotasını Almanya’ya çevirdi.

188 GÜN SAKAT KALDI

Trabzonspor, 12 sezondur Borussia Dortmund forması giyen neven Subotic için girişimde bulundu. Bir dönem Alman devinin vazgeçilmez isimlerinden biri olan fakat geçen sezon ağır bir sakatlık geçiren Sırp oyuncu, 188 gün sahalardan uzak kalırken, ligin ikinci devresinde Köln’e kiralanmıştı. Burada da sadece 12 maça çıkabilen Subotic, bu sezon ise Dortmund forması ile 4 hazırlık maçında oynadı. Trabzon’un, Dortmund’un gözden çıkardığı 1.92’lik dev stoper için geniş bir sağlık araştırması yaptığı ve gelecek rapora göre hareket edeceği ifade edildi.

(HT)

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