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Trabzonspor taraftarından muhteşem koreografi

Trabzonspor taraftarları Beşiktaş maçı öncesinde devi bir koreografi hazırladı.

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Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı ağırlarken, bordo mavili taraftarlar maç öncesinde muhteşem bir koreografi açtı. 
 
Süper Lig'de 2. yarının en çok puan toplayan ekibi olan Trabzonspor, ligin zirvesindeki Beşiktaş'ı ağırlarken, Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Stadı tıklım tıklım doldu.
 
"DOZER GİBİ OYNA, KAZIM GİBİ SEV" 
 
Trabzonspor ile özdeşleşmiş efsane isimlerin bulunduğu koreografiyi açan Trabzonspor taraftarları, koreografide "Dozer gibi oyna, Kazım gibi sev" mesajı verdi.
 
Trabzonspor taraftarları bu koreografi ile Dozer Cemil ve Kazım Koyuncu'ya mesaj göndermiş oldu.
 
Bu arada stada ismi verilen efsane teknik adam Şenol Güneş de Beşiktaş'ın başında, isminin verildiği stada çıkma mutluluğunu yaşadı.

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