Trabzonspor tek golle kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndan oynanan mücadeleyi konuk ekip Trabzonspor kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 45. dakikada Emmanuel Mas attı.

Geçen hafta kazanan Trabzonspor, bu galibiyetle birlikte puanını 24'e yükseltti. Kasımpaşa ise 21 puanda kaldı. Trabzonspor, gelecek hafta Gaziantepspor'u ağırlayacak. Kasımpaşa ise Adanaspor'a konuk olacak.

ERSUN YANAL, KAZANAN 11'İ BOZMADI

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal, ligde son oynanan Bursaspor maçının ilk 11'inde değişikliğe gitmedi.

Yanal, deplasmanda 2-1 kazanılan Bursaspor karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan futbolcuların tamamına Kasımpaşa karşısında da görev verdi. Karadeniz temsilcisinin yeni transferlerinden Emmanuel Mas ile Joao Pereira, geçen hafta olduğu gibi ilk 11'de kendilerine yer bulurken, Carl Medjani forma şansı bekledi.

Trabzonspor'da Matus Bero, sakatlığı sebebiyle forma giymedi.

İLHAN CAVCAV, UNUTULMADI

Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşma öncesinde vefat eden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav da unutulmadı.

Gençlerbirliği Kulübünün merhum başkanı İlhan Cavcav için maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

KASIMPAŞA, 11'İNİ DEĞİŞTİRMEDİ

Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında 3-0 kazandıkları Gençlerbirliği maçının ilk 11'inde değişikliğe gitmedi.

Lacivert-beyazlı takım, Trabzonspor karşısına Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Titi, Veigneau, Abdullah Durak, Sadiku, Pavelka, Tunay Torun, Adem Büyük ve Koita ilk 11'iyle çıktı. Kasımpaşa'da Kadem Burak Yaşar, Kenneth Otigba, Vasil Bozhikov, Herolind Shala, Andre Castro, Samuel Eduok ve Turgut Doğan Şahin bordo-mavililere karşı yedek soyundu. Lacivert-beyazlı takımın Arjantin 1. Futbol Ligi takımlarından Colon'dan transfer ettiği 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Cristian Guanca, Trabzonspor karşısında kadroda bulunmadı.

Öte yandan sakatlıkları bulunan Frank Etoundi ile Batuhan Altıntaş'ta Kemal Özdeş tarafından ilk 18 kişilik kadroya alınmadı.

İLK ORGANİZE ATAKTA NEREDEYSE GOL GELİYORDU

Maçın başında her iki takım da oyun kurmakta zorlandı. Orta sahada çok top kaybının yaşandığı bölümün ardından, ilk organize atağı yapan Trabzonspor, gole de yaklaştı.

Fabian Castillo'nun sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Okay Yokuşlu'nun ön direkte yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak sağ kale direğinden geri geldi. Ardından Yusuf Yazıcı'nın seken topa yaptığı vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.

KASIMPAŞA KONTROLÜ ALDI, GOLE YAKLAŞTI

Bu atağın ardından Kasımpaşa, Trabzonspor kalesinde daha fazla etkili olmaya başladı. Pas yaparak oyunu kontrol altına alan Kasımpaşa, oyunu Trabzonspor yarı sahasına yıktı. Kasımpaşa'nın bu baskısı pozisyonlar da getirdi. Bu baskı esnasında Kasımpaşa'nın forvet oyuncuları Adem Büyük ve Tunay Torun golle burun buruna geldi ancak skorbordu değiştiremedi. Tunay Torun'un pozisyonunda top direkten geri döndü.

TRABZONSPOR'U RAHATLATAN 'KAFA': EMMANUEL MAS

Trabzonspor ise Kasımpaşa'nın baskısına ve organize oyununa cevap vermekte zorlandığı ilk devreyi, Emmanuel Mas'ın golüyle önde kapattı.

Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Yusuf Yazıcı'nın ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Emmanuel Mas'ın altıpas içerisinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Ramazan Köse'nin sağından ağlarla buluştur ve Trabzonspor, bu golle birlikte 1-0 öne geçti. Maçın hakemi Halil Umut Meler, golün ardından santra bile yaptırmadan devreyi noktalayan düdüğü çaldı.

KASIMPAŞA, BERABERLİK İÇİN BASKI KURDU

İkinci devrenin başında her iki takım da değişiklik yaptı. Kasımpaşa'da Abdullah Durak oyundan çıkarken Andre Castro oyuna dahil oldu. Trabzonspor'da Jan Durica oyundan alınırken, Mustafa Akbaş oyuna girdi.

Kasımpaşa, ikinci yarının başında dar alanda yapılan seri ve kısa paslaşmalarla oyunun kontrolünü aldı ve gol arayışlarına başladı. Trabzonspor ise kontraataklarla farkı artırmaya çalıştı. 56'da Emmanuel Mas'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında Dame N'Doye istediği vuruşu yapamayınca, Trabzonspor net bir gol fırsatından yararlanamamış oldu.

BENGALI KOITA, GOLE ÇOK YAKLAŞTI

Bu pozisyonun ardından Kasımpaşa, 58. dakikada Bengali Koita ile skoru eşitlemeye çok yaklaştı. Strahil Popov'un sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Bengali Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan auta çıktı.

Maçın son 30 dakikalık bölümünde Kasımpaşa, oyunu Trabzonspor kalesine yıktı. İki kez golle burun buruna gelen Kasımpaşa, beraberliği yakalayamadı ve mücadele 1-0 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sona erdi.