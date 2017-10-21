Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Bazı arkadaşların hala hazır olmadığını gördük

Çalımbay şunları söyledi:

"Oyun olarak memnun değiliz. Bu maçta bazı şeyleri gördük. Bazı arkadaşların hala hazır olmadığını gördük. 10 kişi kalınca hamle yapma şansımız azaldı. Trabzonspor bu değil. Kötü giden bir süreç var. Takımda gerginlik var. Bazı şeyleri düzelteceğiz. Keşke bu görmeler milli maç arasında olsaydı. Kupa maçı bizim için büyük avantaj. Bunlar küçük şeyler ama benim adıma avantaj"

"G.Saray maçına mükemmel hazırlanacağız"

"Herkes biraz kapasitesinin altına düşmüş. 2. yarı iyi oynadık. Galatasaray maçına mükemmel şekilde hazırlanacağız. Oynadığımız oyunun çok üstüne çıkmalıyız"