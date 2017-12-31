Trabzonspor transferde önceliği defansa verdi
Sezon sonunda zafere ulaşmayı hedefleyen Bordo-Mavililer için Ocak ayı transfer dönemi oldukça hareketli geçecek. Önceliği savunma hattına veren Fırtına’nın hedefindeki isimler ve görüşmelerdeki hareketlilik sürüyor.
Trabzonspor ara transferde ağırlığı stopere veriyor. Üst sıradaki 7 takım kıyaslandığında en çok gol yiyen takım olan Trabzonspor önceliği savunma hattına verdi ve çalışmalara başladı. Fırtına’nın hedefindeki isimler ve görüşmelerdeki son durum;
Michal Pazdan
Polonya Ligi’nde son 2 sezonun şampiyonu olan Legia Varşova’da görev yapan Michal Pazdan, Trabzonspor’un, transfer listesindeki isimlerin başında geliyor. Uzun zamandır takip edilen ve olumlu rapor alınan Polonyalı oyuncu için kulübü ile temaslar sürüyor. Kariyeri boyunca sadece ülkesinde forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, yeni bir deneyim kazanmak adına Türkiye’ye gelmeye oldukça sıcak bakıyor. Oyuncu ile büyük oranda anlaşmaya varılırken, kulübü ile görüşmeler devam ediyor.
Sakıb Aytaç
Emmanuel Mas’ın takımdan ayrılmak istemesinin ardından sol bek mevkiisi için arayışa geçen Karadeniz temsilcisinin, listesinin ilk sırasında Sakıb Aytaç yer alıyor. Teknik direktör Rıza Çalımbay, Antalyaspor’dan eski öğrencisini takımında görmek isterken, yönetim de bu transfer için yoğun mesai harcıyor. Sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalan Sakıb ile anlaşmaya varan Trabzonspor’un, Kırmızı-Beyazlı ekiple de pazarlıklarda son aşamaya geldiği öğrenildi.
Rodrigo Moledo
Stoper bölgesi için birçok aday var ancak teknik direktör Rıza Çalımbay, Yunan ekiplerinden Panathinaikos forması giyen Rodrigo Moledo isminin üzerinde duruyor. Bordo-Mavili yönetim ise sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 30 yaşındaki oyuncuyu, uygun bir bedelle takıma kazandırmayı hedefliyor. Yeşil- Beyazlı ekiple, görüşmelerine devam eden Fırtına, 500 bin Euro civarında bir rakama bu transferi sonlandırmayı planlıyor.
Aziz Behich
Sol bek olmasına rağmen sezonun ilk yarısında 5 gol, 1 asistlik performans sergileyen ve birçok kulübün ilgisini çeken Aziz Behich, Bordo-Mavililer’in de gündemine girmeyi başardı. Trabzonspor’un menacerler vasıtasıyla 27 yaşındaki oyuncu için nabız yokladığı öğrenilirken, Bursaspor’la da en kısa zamanda resmi görüşmelere başlanması bekleniyor. Fırtına, bu transfer için Volkan Şen ve Dame N’Doye gibi isimleri takasta kullanmayı planlıyor. (Fanatik)
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