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Trabzonspor transferde Rodallega ve Popov'u gündeme aldı!

Sağ bek João Pereira'yı takımın Antalya'daki kampına dahil eden ve sol bek Emmanuel Mas ile stoper Serdar Taşçı'yı da Türkiye'ye getiren bordo mavililer, listesinde bulunan diğer oyuncular için de görüşmelerine devam ediyor.

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Osmanlıspor'dan Badou Ndiaye, Spartak Moskova'dan Ivelin Popov ve Akhisar Belediyespor'dan Hugo Rodallega'nın transferi için taraflar arasındaki sıkı pazarlıklar yapılıyor. 
 
Ndiaye için Osmanlıspor'a resmi teklifte bulunan bordo-mavililerin, daha önce kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Popov'u bu kez bonservisiyle transfer etmek için teklifte bulunduğu ancak futbolcunun Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmadığı belirtildi. 
 
Forvet hattı için de girişimlerine devam eden Trabzonspor'un, Akhisar Belediyespor'da forma giyen Rodallega'dan yanıt beklediği ifade edildi. 
 
Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç, devre arası yapacakları takviyelerle ligin ikinci yarısında daha iyi sonuçlar elde edeceklerine inandığını söyledi. 
 
Transfer çalışmalarına devam ettiklerini belirten Meriç, "Devre arası tecrübeli oyuncuları kadromuza katınca, ikinci yarının daha iyi geçeceğine inanıyoruz. Transferin son gününe kadar kaliteli ve bütçemize uygun transferler için girişimlerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

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