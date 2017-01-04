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Trabzonspor transferleri resmen açıkladı!

Trabzonspor, görüşmelere başladığını açıkladı Emmanuel David Mas ve Joao Pereira'yla ilgili sözleşme detaylarını KAP'a bildirdi.

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Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada;
 
Profesyonel futbolcu Joao Pedro Da Silva Pereira  ile 2017-2018 futbol sezonu sonuna kadar (1,5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.
 
Anlaşmaya göre oyuncuya;  
 
2016 - 2017 futbol sezonu için    480.000.-EUR garanti ücret
2017 - 2018 futbol sezonu için    950.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.  
            
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
Saygılarımızla
 
Emmanuel  David Mas Sgros'u da açıkladılar
 
Profesyonel futbolcu Emmanuel  David Mas Sgros' un Kulübümüze transferi konusunda oyuncu ve kulübü Club Atletico San Lorenzo De  Almagro ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağlanmıştır. 
 
Anlaşmaya göre;Club Atletico San Lorenzo De  Almagro Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 1.500.000.- EUR ödenecektir.
 
Profesyonel futbolcu  Emmanuel David Mas Sgros  ile 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar (3,5 yıllık) anlaşma sağlanmıştır.
 
Anlaşmaya göre oyuncuya;  
 
2016 - 2017 futbol sezonu için    986.000.-EUR garanti ücret,
2017 - 2018 futbol sezonu için    1.272.000.-EUR garanti ücret, 
2018 - 2019 futbol sezonu için    1.272.000.-EUR garanti ücret,            
2019 - 2020 futbol sezonu için    1.272.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. 
 
Bordo mavili kulüp, Mas'a toplam 4.8M€ öyenecek.
 
Kamuoyunun bilgisine duyurulur.
Saygılarımızla

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