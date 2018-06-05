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Trabzonspor, tüzük değişikliğine gidiyor

Trabzonspor Kulübü, tüzük değişikliği için olağanüstü genel kurul kararı aldı.

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Trabzonspor Kulübü, tüzük değişikliği için olağanüstü genel kurul kararı aldı. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, kulüp tüzüğünün, Dernekler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu'na uygun hale getirilmesi için yönetim kurulunun olağanüstü genel kurul kararı aldığı belirtildi.
 
Genel kurulun 23 Haziran Cumartesi günü saat 12.00'de Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde toplanacağı, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 1 Temmuz Pazar günü Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kültür Merkezi'nde saat 10.00'da yapılacağı kaydedildi.

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