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Trabzonspor U21'de Beşiktaş'ı yendi

U21 Ligi 27. haftasında Trabzon'da oynanan maçta Trabzonspor, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.

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Kadir Özcan Tesisleri’nde oynanan maçta Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri Sergen Yakupçebioğlu (2) ve Abdülkadir Ömür kaydetti. Beşiktaş'ın tek sayısı ise Burak Ceylan'dan geldi.
 
Karşılaşmanın ilk yarısını da ev sahibi takım 1-0 önde kapatmıştı.
 
Bu sonuçla Trabzonspor puanını 53'e yükselterek 4. sırada yer alırken, Beşiktaş yenilgiye rağmen 57 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.

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