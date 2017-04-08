Trabzonspor U21'de Beşiktaş'ı yendi
U21 Ligi 27. haftasında Trabzon'da oynanan maçta Trabzonspor, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.
Kadir Özcan Tesisleri’nde oynanan maçta Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri Sergen Yakupçebioğlu (2) ve Abdülkadir Ömür kaydetti. Beşiktaş'ın tek sayısı ise Burak Ceylan'dan geldi.
Karşılaşmanın ilk yarısını da ev sahibi takım 1-0 önde kapatmıştı.
Bu sonuçla Trabzonspor puanını 53'e yükselterek 4. sırada yer alırken, Beşiktaş yenilgiye rağmen 57 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.
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