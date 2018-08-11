Trabzonspor unutmadı! 'İyi ki varsın Eren'
Trabzonspor, Trabzon'un Maçka ilçesinde ihbar ettiği PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ü unutmadı.
Trabzonspor, Trabzon'un Maçka ilçesinde ihbar ettiği PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül'ü unutmadı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
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