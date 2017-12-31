Trabzonspor ve Fenerbahçe, Kemar Lawrence'ı transfer etmek istiyor

Sol bek transferi arayışlarını sürdüren Trabzonspor ve Fenerbahçe, transfer için karşı karşıya geldi. Trabzonspor'un ciddi şekilde ilgilendiği Jamaikalı sol bek Kemar Lawrence'ın Fenerbahçe'nin de radarına girdiği belirtildi.

MLS takımlarından New York Red Bulls takımında forma giyen 25 yaşındaki sol bekin menajeri Damani Ralph, Jamaika basınına yaptığı açıklamalarda 'Fenerbahçe'nin Kemar ile ilgilendiğini söyleyebilirim. Ocak ayı transfer listesinde var. Trabzonspor da futbolcuyu oldukça istiyor. Türkiye'de başarılı olacağına inanıyorum. Eğer doğru bir teklif gelirse New York Red Bulls'un onu satacağından eminim' sözlerini kullandı.

Sol kanattaki hızıyla hem atakta hem de defansta takımına katkı veren Kemar Larwance, 'Taksi' lakabıyla anılıyor. Lawrance, geçtiğimiz sezon toplam 35 maçta 1 gol ve 6 asist ile mücadele etmişti.

PREMIER LIG'E GİDEMİYOR

Kemar Lawrence ile İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United ve West Ham United'ın da ilgilendiği ancak futbolcunun İngiltere'de çalışma izni alamayacak olmasından dolayı Premier Lig'e gitmesinin zor olduğu da kaydedildi.

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