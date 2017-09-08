Trabzonspor Volkan Şen'i yalanladı
Trabzonspor’un bonservisi elinde olan Volkan Şen’i transfer ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü... Ancak Bordo-Mavili yönetim bu haberi yalanladı.
Trabzonspor'da Volkan Şen sürprizi.Bordo- Mavililer'in bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcuyla anlaştığı iddia edildi. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra ismi Beşiktaş, Galatasaray, Bursaspor ve Malatyaspor ile anılan Volkan'ın Trabzonspor'la anlaştığı ve imza atacağı haberleri ortalığı karıştırdı.
Ancak Bordo-Mavili yönetim Volkan Şen konusunda bir girişimde bulunmadıklarını açıkladı. Buna rağmen Ersun Yanal'ın Volkan'ı istediği ve bu transferin bitebileceği idida edildi. Volkan Şen, Trabzonspor tarafından yalanlanmasına rağmen bugün önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.
(Takvim)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.