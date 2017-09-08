Trabzonspor Volkan Şen'i yalanladı

Trabzonspor'da Volkan Şen sürprizi.Bordo- Mavililer'in bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcuyla anlaştığı iddia edildi. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra ismi Beşiktaş, Galatasaray, Bursaspor ve Malatyaspor ile anılan Volkan'ın Trabzonspor'la anlaştığı ve imza atacağı haberleri ortalığı karıştırdı.

Ancak Bordo-Mavili yönetim Volkan Şen konusunda bir girişimde bulunmadıklarını açıkladı. Buna rağmen Ersun Yanal'ın Volkan'ı istediği ve bu transferin bitebileceği idida edildi. Volkan Şen, Trabzonspor tarafından yalanlanmasına rağmen bugün önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.

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