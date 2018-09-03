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Trabzonspor, yabancılarıyla coştu

Spor Toto Süper Lig'de ilk 4 haftada rakip fileleri 9 kez havalandıran Trabzonspor, yabancı oyuncularıyla coştu.

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Geçen sezon söz konusu dönemde skor yükünü tutan Burak Yılmaz'dan  sakatlığı nedeniyle yararlanamayan bordo-mavililerde, 9 golün 8'ini yabancı  futbolcular kaydetti.
 
Kolombiyalı futbolcu Rodallega 3 golle en fazla gol atan oyuncu  olurken Nijeryalı Anthony Nwakaeme 2 golle bu futbolcuyu takip etti. Bir diğer  Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi, Çekyalı Novak, Gana asıllı İtalyan oyuncu Ekuban  da 1'er gol skora katkı sağladılar.
 
Yerli oyunculardan sadece Olcay Şahan 1 gol atma başarısı gösterdi.
 
Geçen sezon yerliler fazla atmıştı
 
Geçen sezon ilk 4 haftada yine 9 gol atan bordo-mavililerde, yerli  oyuncular 5 gol ile yabancılardan fazla gol kaydetmişti.
 
Burak Yılmaz, söz konusu dönemde 3 kez rakip fileleri havalandırırken  Olcay Şahan da 2 kez gol atma başarısı göstermişti.
 
Ekuban'dan 4 dakikada 1 gol
 
Geçen sezon İngiltere'nin Leeds United takımında 20 lig maçında 1 kez  rakip kaleye gol gönderen Ganalı oyuncu Ekuban, Trabzonspor'da 4 dakikada golle  tanıştı.
 
Galatasaray maçının 86. dakikasında oyuna girerek ilk kez bordo-mavili  formayı giyen forvet oyuncusu, hemen golle tanıştı.
 
Sadece 2 maçta 107 dakika oynayan Nijeryalı oyuncu Nwakaeme de 2 gol  atma başarısı gösterdi.
 
Forvetlerden 6 gol
 
Trabzonspor'da 9 golün 6'sını forvet oyuncuları attı.
 
Rodallega 3, Nwakaeme 2, Ekuban da 1 golle forvet oyuncuları olarak  takıma gol katkısı sağladı.
 
6 yabancıya milli davet
 
Trabzonspor'da 6 yabancı oyuncuya milli takımlarından davet geldi.
 
Bordo-mavililerde Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi, İranlı oyuncular  Vahid Amiri ve Majid Hosseini, Kostarikalı kaleci Esteban Alvarado, Çekyalı Filip  Novak ve Slovak futbolcu Juraj Kucka'ya ülkelerinin milli takımı kamplarına  gittiler.
 
İlk 4 haftadaki goller
 
Trabzonspor'un ligin ilk 4 haftasında oynadığı maçlar ve gol atan  oyuncular şöyle
 
Maç Skor   Gol atan oyuncular
 
Medipol Başakşehir- Trabzonspor   2-0    -
Trabzonspor-Sivasspor 3-1    Olcay, Rodallega (2)
Ankaragücü-Trabzonspor 2-2    Novak, Rodallega
Trabzonspor-Galatasaray 4-0    Nwakaeme (2), Onazi, Ekuban

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