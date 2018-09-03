Trabzonspor, yabancılarıyla coştu
Spor Toto Süper Lig'de ilk 4 haftada rakip fileleri 9 kez havalandıran Trabzonspor, yabancı oyuncularıyla coştu.
Geçen sezon söz konusu dönemde skor yükünü tutan Burak Yılmaz'dan sakatlığı nedeniyle yararlanamayan bordo-mavililerde, 9 golün 8'ini yabancı futbolcular kaydetti.
Kolombiyalı futbolcu Rodallega 3 golle en fazla gol atan oyuncu olurken Nijeryalı Anthony Nwakaeme 2 golle bu futbolcuyu takip etti. Bir diğer Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi, Çekyalı Novak, Gana asıllı İtalyan oyuncu Ekuban da 1'er gol skora katkı sağladılar.
Yerli oyunculardan sadece Olcay Şahan 1 gol atma başarısı gösterdi.
Geçen sezon yerliler fazla atmıştı
Geçen sezon ilk 4 haftada yine 9 gol atan bordo-mavililerde, yerli oyuncular 5 gol ile yabancılardan fazla gol kaydetmişti.
Burak Yılmaz, söz konusu dönemde 3 kez rakip fileleri havalandırırken Olcay Şahan da 2 kez gol atma başarısı göstermişti.
Ekuban'dan 4 dakikada 1 gol
Geçen sezon İngiltere'nin Leeds United takımında 20 lig maçında 1 kez rakip kaleye gol gönderen Ganalı oyuncu Ekuban, Trabzonspor'da 4 dakikada golle tanıştı.
Galatasaray maçının 86. dakikasında oyuna girerek ilk kez bordo-mavili formayı giyen forvet oyuncusu, hemen golle tanıştı.
Sadece 2 maçta 107 dakika oynayan Nijeryalı oyuncu Nwakaeme de 2 gol atma başarısı gösterdi.
Forvetlerden 6 gol
Trabzonspor'da 9 golün 6'sını forvet oyuncuları attı.
Rodallega 3, Nwakaeme 2, Ekuban da 1 golle forvet oyuncuları olarak takıma gol katkısı sağladı.
6 yabancıya milli davet
Trabzonspor'da 6 yabancı oyuncuya milli takımlarından davet geldi.
Bordo-mavililerde Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi, İranlı oyuncular Vahid Amiri ve Majid Hosseini, Kostarikalı kaleci Esteban Alvarado, Çekyalı Filip Novak ve Slovak futbolcu Juraj Kucka'ya ülkelerinin milli takımı kamplarına gittiler.
İlk 4 haftadaki goller
Trabzonspor'un ligin ilk 4 haftasında oynadığı maçlar ve gol atan oyuncular şöyle
Maç Skor Gol atan oyuncular
Medipol Başakşehir- Trabzonspor 2-0 -
Trabzonspor-Sivasspor 3-1 Olcay, Rodallega (2)
Ankaragücü-Trabzonspor 2-2 Novak, Rodallega
Trabzonspor-Galatasaray 4-0 Nwakaeme (2), Onazi, Ekuban
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