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Trabzonspor yeni sol bekini KAP'a bildirdi

Transfer harekatına son sürat devam eden Trabzonspor, sol bek Emmanuel Mas için de KAP'a bildirim yaptı.

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Sezonun ilk yarısını istediği şekilde geçiremeyen Trabzonspor, devre arasında transfer atağına kalktı. Trabzonspor, Sporting'den Joao Pereira'nın ardından, San Lorenzo'dan Emmanuel Mas'ın transferi için de girişimlere başlandığını duyurdu.

Trabzonspor'un borsaya yaptığı bildirimde, "Profesyonel futbolcu Emmanuel David Mas Sgros' un Kulübümüze transferi konusunda, Club Atletico San Lorenzo De Almagro ve futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

MAS TÜRKİYE'YE GELDİ

İmza için Türkiye'ye gelen Arjantinli sol bek, havaalanında "Bu yeni aşama için çok heyecanlıyım. Sözleşmeyi son kez gözden geçirmek istiyorum. Çok hevesliyim. Çok güçlü bir lige geldim. Her zaman aradığım kaliteli bir sıçrama. Kaliteli bir lige adım atıyorum. Avrupa'daki futbola erişmek ve güzel bir deneyim yaşamak istiyorum" dedi.

EMMANUEL MAS KİMDİR?

Arjantin Ligi ekiplerinden San Lorenzo'da forma giyen Emmanuel Mas, Ersun Yanal'ın özel olarak istediği isimlerdendi. 27 yaşındaki sol bek, bu sezon 11 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Arjantin Milli Takımı'nda da 6 kez oynayan 1,83'lük oyuncuyu İtalya'dan isteyen takımların da olduğu konuşuluyordu.

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