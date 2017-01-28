Trabzonspor, Şenol Güneş Stadı'nda ilk antrenmanını yaptı
Trabzonspor, Şenol Güneş Kompleksi'ndeki statta ilk antrenmanını yaptı.
Trabzonspor, Şenol Güneş Kompleksi'ndeki statta ilk antrenmanını yaptı. Bordo-mavili ekip, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Gaziantepspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını, yeni statta gerçekleştirdiği idmanla tamamladı.
Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanı, Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.
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