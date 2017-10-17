Trabzonspor yönetimi Durica'yı kadro dışı bırakıyor

6-1 yenilgiyle sonuçlanan Akhisarspor maçında çok büyük hatalar yapan Trabzonspor'un stoperi Jan Durica ile ilgili flaş karar alındı.

Topu rakibine kaptırdıktan sonra gole sebebiyet veren, ardından Mustafa Akbaş'a çarpan topun golle sonuçlanmasında hata yapan Slovak savunmacının bileti kesildi. Durica'nın yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakılacağı öğrenildi. Kadro dışı bırakılacaklar arasında yerli ve yabancı isimler de bulunuyor.

(HT)