Trabzonspor yönetimi Durica'yı kadro dışı bırakıyor
Teknik direktör Ersun Yanal'ın görevine son verilmesinin ardından Trabzonspor'da Akhisar maçında savunmada büyük hatalar yapan Durica'nın da bileti kesildi.
6-1 yenilgiyle sonuçlanan Akhisarspor maçında çok büyük hatalar yapan Trabzonspor'un stoperi Jan Durica ile ilgili flaş karar alındı.
Topu rakibine kaptırdıktan sonra gole sebebiyet veren, ardından Mustafa Akbaş'a çarpan topun golle sonuçlanmasında hata yapan Slovak savunmacının bileti kesildi. Durica'nın yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakılacağı öğrenildi. Kadro dışı bırakılacaklar arasında yerli ve yabancı isimler de bulunuyor.
(HT)
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