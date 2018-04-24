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Trabzonspor yönetimi, San Lorenzo ve Estudiantes'in istediği Jose Sosa'yı satmaya sıcak bakıyor

Trabzonspor'da bir türlü beklenen patlamayı yapamayan Jose Sosa için Arjantin'den iki teklif geldi. San Lorenzo ve Estudiantes Tangocu yıldızı isterken yönetim ise satmaya sıcak bakıyor.

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Trabzonspor'da bir türlü beklenen verimi veremese de sözleşmesi gereği devre arasında Milan'dan bonservisi satın alınan Jose Sosa'ya Arjantin'den teklif geldi.

SAN LORENZO VE ESTUDIANTES, SOSA'YI İSTİYOR

Hem transfer yasağı hem de ekonomik sıkıntılar nedeniyle maliyeti yüksek oyuncuları, elden çıkarmayı planlayan Bordo-Mavili yönetimin, Tangocu'yu satmaya sıcak baktığı öğrenildi. Arjantinli futbolcuya San Lorenzo ve Estudiantes'ten teklif yapıldığı ifade edilirken, deneyimli oyuncunun bundan sonraki futbol yaşantısını ülkesinde sürdürmeyi düşündüğünü belirtildi.

MİLAN'A GECİKEN TAKSİTLER ÖDENECEK

Sosa'nın bonservis taksitlerini zamanında yatırmadığı için Milan'ın FIFA'ya başvurmayı düşündüğü ileri bilinirken, başka bir cezayla karşı karşıya kalmak istemeyen Trabzonspor Yönetimi'nin Arjantinli yıldızı satarak kaynak yaratmak istediği öğrenildi. Arjantin'den gelen teklifleri değerlendirmeye alan Bordo-Mavililer'in Sosa'yla da son bir görüşme yaptıktan sonra kararını vereceği ifade edildi. Trabzonsporlu kurmaylar, Sosa'yı satıp Milan'a geciken transfer taksitlerini ödemeyi planlıyor.

(Habertürk)

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