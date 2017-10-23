Trabzonspor yönetimi Sosa ile özel bir görüşme yapacak
Trabzonspor'da Yeni Malatya maçında kırmızı kart gören Jose sosa'ya büyük tepki var Türkiye'de ilk kez kırmızı kart gören Arjantinli yıldızla yönetim özel bir görüşme yapacak.
Trabzonspor'da Yeni Malatya maçında kırmızı kart gören Jose sosa'ya büyük tepki var Türkiye'de ilk kez kırmızı kart gören Arjantinli yıldızla yönetim özel bir görüşme yapacak.
Geçtiğimiz günlerde Jose Sosa'nın eşi 'Trabzon'da daha fazla yaşamam' deyip şehri terk etmişti.
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