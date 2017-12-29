Trabzonspor yönetimi, tel tel dökülen Jose Sosa'yı sert şekilde uyaracak

11 maçlık yenilmezlik serisi ile iyi bir çıkış yakalayan Trabzonspor, kupadaki Konyaspor mağlubiyeti ile 2017’ye veda etti. Sahaya yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkan Fırtına’da, hiçbir oyuncu gösterdiği performansla sınıfı geçemedi. Geldiği günden bu yana bekleneni veremeyen Arjantinli yıldız Jose Sosa, 90 dakika boyunca sahada tel tel dökülürken, maçın ardından da eleştiri oklarınının hedefi oldu. Bordo-Mavili yönetim, isteksiz görüntüsüyle dikkat çeken 32 yaşındaki oyuncuyu, devre arası kampında ciddi bir şekilde uyaracak.

Rodallega’dan gol orucu

Bu sezon genellikle ikinci yarıda oyuna dahil olan ve attığı gollerle takımına katkı sağlayan Hugo Rodallega ise gol orucunu 3 maça çıkardı. Son olarak Karadeniz ekibinin, Kasımpaşa’yı 3-0 yendiği maçta bir kez ağları sarsan yıldız oyuncu, Bursa, Karabük ve Konya’yı boş geçti. Rodallega da sergilediği görüntü ile vasatı aşamadı.