Trabzonspor, Zargo Toure ile resmen anlaştı
Bordo-mavili takım Fransa'nın Lorient takımından kadrosuna kattığı Zargo Toure ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
Trabzonspor'un KAP bildirimi şu şekilde;
Profesyonel futbolcu Zargo Toure ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 3 (Üç) yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre oyuncuya;
2018/19 futbol sezonu için 650.000.-EUR garanti ücret,
2019/20 futbol sezonu için 550.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Opsiyonun kullanılması halinde 2020/21 futbol sezonu için 650.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Her bir sezon için geçerli olmak üzere, futbolcunun 25 resmi lig maçına ilk onbirde başlaması halinde toplam 50.000.-EUR bonus ödenecektir.
Transferle ilgili kulübümüz herhangi bir menajerlik hizmeti maliyetine katlanmamıştır. Transferle ilgili oluşan menajerlik hizmet bedelini oyuncunun kendisi üstlenmiştir.
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