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Trabzonspor Zeki Yavru'yu kadrosuna kattı

Trabzonspor, serbest statüde bulunan Zeki Yavru ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

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Trabzonspor’dan KAP’a yapılan açıklama şu şekilde:

Serbest statüdeki profesyonel futbolcu Zeki Yavru ile Kulübümüz arasında, 40.000.-TL Maç Başı Ücretli bir yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Buna göre futbolcuya;

* Maça ilk 11'de başlaması durumunda maç başı ücretinin tamamı,

* Maça sonradan girmesi durumunda maç başı ücretinin %75'i,

* Maç kadrosunda yer alıp, süre almaması durumunda ise maç başı ücretinin %50'si oranında ödeme yapılacaktır. 

Kamuoyuna duyurulur.

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