Trabzonspor'a 50. yıl marşı

Spor Toto Süper Lig'de hafta sonu Gaziantepspor ile yapacağı karşılaşmayla Şenol Güneş Kompleksi'nde ilk maçına çıkacak bordo-mavililerde, tarihi karşılaşma öncesi, hazırlanan 50. yıl marşı videosuyla taraftarlara çağrıda bulunuldu.

"Taraftarlarımızı yeni yuvamızdaki ilk mücadelemize bekliyoruz." ifadesinin de yer aldığı 50. yıl marşının videosu, taraftarlardan büyük ilgi gördü.

Bordo-mavili kulüp tarafından hazırlatılan, söz, müzik ve seslendirmesi Trabzonlu sanatçı Apolas Lermi'ye ait 50. yıl marşı, 3 aylık bir çalışma sonunda tamamlandı. Marşın 3 dakika 34 saniyelik videosunda ise yaklaşık 50 yıllık serüveninde birçok başarıya imza atan Karadeniz ekibinin önemli anları, efsane isimleri, Hüseyin Avni Aker Stadı ve taraftarları yer alıyor.

Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 50. kuruluş yıl dönümünün 2 Ağustos'ta kutlanacağını ve bu çerçevede bazı çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Trabzonspor'un büyük bir marka olduğunu ve kulübe karşı sorumluluklarının bulunduğunu ifade eden Çubukçu, "Kulübün tarihinde önemli dönemeçler var. Bu doğrultuda kulüp olarak 50. yıl marşımızı hazırlattık. Şenol Güneş Kompleksi'nde yapacağımız Gaziantepspor maçı öncesi de bunun tanıtımını yaptık. Taraftarlarımızı pazar günü yeni stadımıza bekliyoruz." diye konuştu.

Bordo-mavili kulübün kuruluş yıl dönümü dolasıyla yönetim tarafından 50. yıl belgeseli, kulüp tarihini anlatan 50. yıl kitabı çalışmasının yapıldığı, ayrıca 50. yıl forması, tişörtü ve parası da hazırlanacağı kaydedildi. AA