Trabzonspor Altay'dan Atakan Çankaya'yı istedi
TRABZONSPOR, Altay’ın genç orta sahası Atakan Çankaya’yı resmen istedi.
TRABZONSPOR, Altay’ın genç orta sahası Atakan Çankaya’yı resmen istedi. İzmir ekibi 1 milyon euro ve sonraki satıştan %30 pay talep etti. 19 yaşındaki oyuncu, oyun tarzı ve stiliyle Beşiktaş’ın yıldızı Atiba’ya çok benzetiliyor.
(Aksam)
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