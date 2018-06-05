Trabzonspor Altay'dan Atakan Çankaya'yı istedi

TRABZONSPOR, Altay’ın genç orta sahası Atakan Çankaya’yı resmen istedi. İzmir ekibi 1 milyon euro ve sonraki satıştan %30 pay talep etti. 19 yaşındaki oyuncu, oyun tarzı ve stiliyle Beşiktaş’ın yıldızı Atiba’ya çok benzetiliyor.

(Aksam)