Trabzonspor'a asist kralı: Rafal Kurzawa

TRANSFER çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, sol kanat için asist kralı buldu. Gornik ile sözleşmesi biten Rafal Kurzawa’ya teklif götüren Bordo-Mavililer, pazarlığı sürdürüyor. Bonservisi elinde olan 25 yaşındaki Polonyalı futbolcunun 2 milyon lira imza parası istemesi nedeniyle henüz anlaşmaya varılamadığı öğrenildi. Trabzonspor yönetiminin rakamı 1 milyon euroya düşürmeye çalıştığı belirtildi. Kurzawa geçen sezon 36 lig maçında 2 gol atarken, yaptığı 18 asist ile Avrupa liglerinde en fazla gol pası veren oyuncu olarak dikkat çekti.