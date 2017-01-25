Farfan Trabzonspor'a bedavaya gelmeye hazır

toplayan Trabzonspor transferde hız kesmiyor. Son olarak Kolombiyalı yıldız Rodallega’yı KAP’a bildiren bordo mavililer bir de kanat oyuncusu almak isterken, menajerlerin dün yönetime Jefferson Farfan ismini önerdiği ortaya çıktı.



FARFAN YENİDEN MİLLİ TAKIM FORMASI GİYMEK İSTİYOR

7 sezon Bundes Liga’da Schalke forması giydikten sonra 7 milyon Euro karşılığında Al Jazira Abu Dhabi kulübüne transfer olan Farfan, iki sezonda toplam 18 maça çıkarken, Perulu oyuncunun Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri’nde 4 maçta 3 gol atması dikkat çekti. Şu anda bonservisi elinde olan ve yıllık 700 bin euro’ya gelmeye sıcak bakan Farfan, Süper Lig’de boy göstermek isterken, oyuncunun en büyük hedefinin Türkiye’de başarılı olup Mart ayından beri uzak kaldığı milli takım formasına yeniden kavuşmak olduğu öğrenildi. Kariyerinde 387 lig maçına çıkan 32 yaşındaki kanat oyuncusu 114 gol atarken, 22 kez Peru Milli Takım’ında boy gösteren oyuncu burada da 10 gol atmasını başardı.



RİZE'YE GİDERSE TRİBÜNLERİ DOLDURUR

Farfan hakkında Ersun Yanal’ın son kararını vermesi beklenirken, oyuncunun bu kulüpten ret yemesi halinde Ç.Rizespor’un yolunu tutacağı belirtildi.



Levent GÜLTEKİN / StarSpor