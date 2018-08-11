Trabzonspor'a bir sponsor daha
Trabzonspor, sporcu beslenmesi üzerine faaliyet gösteren Hardline firması ile anlaşarak sponsorlarına bir yenisini daha ekledi.
Trabzonspor, sponsorlarına bir yenisini daha ekledi... Bordo-mavililer’in, sporcu beslenmesi üzerine faaliyet gösteren Hardline firması ile sponsorluk anlaşması imzaladığı dile getirildi.
Bu sponsorluk anlaşmasını Hardline firmasının sponsor olduğu sporcularından Serdar Aktolga açıkladı. Karadeniz temsilcisi ise henüz sponsorluk anlaşması ile ilgili detayları resmi sitesinden açıklamadı.
Hatırlanacağı üzere Hardline, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş’a da sponsor olmuştu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.