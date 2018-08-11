Trabzonspor'a bir sponsor daha

Trabzonspor, sponsorlarına bir yenisini daha ekledi... Bordo-mavililer’in, sporcu beslenmesi üzerine faaliyet gösteren Hardline firması ile sponsorluk anlaşması imzaladığı dile getirildi.

Bu sponsorluk anlaşmasını Hardline firmasının sponsor olduğu sporcularından Serdar Aktolga açıkladı. Karadeniz temsilcisi ise henüz sponsorluk anlaşması ile ilgili detayları resmi sitesinden açıklamadı.

Hatırlanacağı üzere Hardline, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş’a da sponsor olmuştu.