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Trabzonspor'a bir sponsor daha

Trabzonspor, sporcu beslenmesi üzerine faaliyet gösteren Hardline firması ile anlaşarak sponsorlarına bir yenisini daha ekledi.

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Trabzonspor, sponsorlarına bir yenisini daha ekledi... Bordo-mavililer’in, sporcu beslenmesi üzerine faaliyet gösteren Hardline firması ile sponsorluk anlaşması imzaladığı dile getirildi.

Bu sponsorluk anlaşmasını Hardline firmasının sponsor olduğu sporcularından Serdar Aktolga açıkladı. Karadeniz temsilcisi ise henüz sponsorluk anlaşması ile ilgili detayları resmi sitesinden açıklamadı.

Hatırlanacağı üzere Hardline, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş’a da sponsor olmuştu.

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