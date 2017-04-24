Trabzonspor'un pilot takımı 1461 Trabzon 3. Lig'e düştü

1461 Trabzon, 2008 yılında dönemin başkanı Sadri Şener’in Trabzonspor’un pilot takımı olarak projelendirdiği, bordo mavili kulübün futbolcu yetiştirme ve genç yeteneklerin kendini geliştireceği takım olması planlanmıştı.

2012-13 sezonunda TFF 1. Lig’de fırtına gibi eserek 3. olan bordo mavililer, Süper Lig’in devlerine de Türkiye Kupası’nda diz çöktürmüştü. Kadrosundaki bir çok futbolcusunu hatta hocası Mustafa Reşit Akçay’ı Trabzonspor’a kazandırarak “pilot takım” görevini yerine getiren 1461 Trabzon sonraki senelerde başlayan düşüşün ardından bu yıl tam bir çöküş yaşadı.

Sezona teknik direktör Hüsnü Özkara ile başlayan bordo mavililer, alınan başarısız sonuçların ardından Özkara ile yollarını ayırarak Turgut Kural'ı göreve getirdi. Kural döneminde de kötü sonuçlar devam edinve ligin bitimine 3 hafta kala teknik direktör İlker Erdem göreve getirilmişti.

1461 Trabzon bu sezon ligde 33. hafta sonunda 15 beraberlik, 13 mağlubiyet ve sadece 5 galibiyet elde ederken, 37 gol atıp, kalesinde 46 gol gördü.