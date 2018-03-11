Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Trabzonspor'a CAS müjdesi!

Trabzonspor, transfer yasağı kararı için CAS'a detaylı bir dosya gönderecek. Spor hukukçuları da FIFA'nın aldığı kararın ertelenebileceği görüşünde.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Trabzonspor taraftarı Süper Lig'de alınan kötü sonuçların yanı sıra FIFA'nın verdiği transfer yasağı sonrası yıkıldı...

FIFA, Trabzonspor'un Matus Bero transferi için kulübü Trencin'e son taksiti istenilen tarihte ödemediğini belirterek Bordo- Mavili kulübe önümüzdeki dönem için transfer yasağı getirmişti. Ancak, Trabzonspor resmi internet sitesinden Trencin'e son taksidin ödendiğini açıklamıştı

Trencin başkanı da doğruladı

Trencin Başkanı Robert Rybnicek de, Trabzon'un tüm borcu ödediğini açıkladı... CAS'a itiraz edecek Trabzonspor, cezanın kalkması için uğraşacak. Trencin'in son ödemeyi FIFA'ya bildirmediğini düşünen Trabzon, Slovak kulübüne tazminat davası da açabilir.

CEZA ERTELENEBİLİR

Spor hukukçusu Alpay Köse:

Trabzonspor, Trencin kulübüne ödemeyi yapmış ancak geç yapmış. CAS cezayı erteleyebilir. Ancak erteleme süreci önemli. Trabzonspor'un bu süreçte aynı hatayı yapmaması lazım. Trabzonspor'un avantajı oyuncuya değil de kulübe ödeme yapmaması. Ceza kalkabilir...

DURUMU İYİ ANLATMALI

Spor hukukçusu Nadi Günal:

Trabzonspor, CAS'a başvuru yapmalı. Ceza kalkabilir. Verilecek dosyada Trencin'e son taksidin neden geç verildiği iyi anlatılmalı. Trabzonspor, parayı geç de olsa ödedi. Yeterli delillerle oraya başvurursa ceza kalkar. CAS, acil durumlarda 1 ayda karar alabiliyor. Umutsuz olmamak gerekir.

(Takvim)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Leopar dehşeti kamerada

Leopar dehşeti kamerada

Kayseri'deki gizemli lahitten çıkanlar şok etti!

Kayseri'deki gizemli lahitten çıkanlar şok etti!

Şaşkına çeviren mühendislik hataları

Şaşkına çeviren mühendislik hataları

Dev trenin sırrı ortaya çıktı

Dev trenin sırrı ortaya çıktı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA