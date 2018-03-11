Trabzonspor'a CAS müjdesi!
Trabzonspor, transfer yasağı kararı için CAS'a detaylı bir dosya gönderecek. Spor hukukçuları da FIFA'nın aldığı kararın ertelenebileceği görüşünde.
Trabzonspor taraftarı Süper Lig'de alınan kötü sonuçların yanı sıra FIFA'nın verdiği transfer yasağı sonrası yıkıldı...
FIFA, Trabzonspor'un Matus Bero transferi için kulübü Trencin'e son taksiti istenilen tarihte ödemediğini belirterek Bordo- Mavili kulübe önümüzdeki dönem için transfer yasağı getirmişti. Ancak, Trabzonspor resmi internet sitesinden Trencin'e son taksidin ödendiğini açıklamıştı
Trencin başkanı da doğruladı
Trencin Başkanı Robert Rybnicek de, Trabzon'un tüm borcu ödediğini açıkladı... CAS'a itiraz edecek Trabzonspor, cezanın kalkması için uğraşacak. Trencin'in son ödemeyi FIFA'ya bildirmediğini düşünen Trabzon, Slovak kulübüne tazminat davası da açabilir.
CEZA ERTELENEBİLİR
Spor hukukçusu Alpay Köse:
Trabzonspor, Trencin kulübüne ödemeyi yapmış ancak geç yapmış. CAS cezayı erteleyebilir. Ancak erteleme süreci önemli. Trabzonspor'un bu süreçte aynı hatayı yapmaması lazım. Trabzonspor'un avantajı oyuncuya değil de kulübe ödeme yapmaması. Ceza kalkabilir...
DURUMU İYİ ANLATMALI
Spor hukukçusu Nadi Günal:
Trabzonspor, CAS'a başvuru yapmalı. Ceza kalkabilir. Verilecek dosyada Trencin'e son taksidin neden geç verildiği iyi anlatılmalı. Trabzonspor, parayı geç de olsa ödedi. Yeterli delillerle oraya başvurursa ceza kalkar. CAS, acil durumlarda 1 ayda karar alabiliyor. Umutsuz olmamak gerekir.
(Takvim)
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