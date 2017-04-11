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Trabzonspor'da Ahmed Musa sesleri

Leicester City'de istediği forma şansını bulamayan Ahmed Musa'nın Trabzonspor'a kiralık olarak geleceği iddia edildi.

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Premier Lig'in son şampiyonu Leicester City'de aradığını bulamayan Nijeryalı yıldızın, milli takımdan arkadaşı Onazi'ye Trabzonspor'u sorduğu belirtildi.

Leicester'in CSKA Moskova'dan 20 milyon euro'ya renklerine kattığı 24 yaşındaki forvet için yönetimin 'kiralama' seçeneğini deneyebileceği ileri sürüldü. Bu sezon 4 gol atan Musa'nın 3 yıl daha sözleşmesi var. 

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