Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Trabzonspor'a Ersun Yanal'a 1,3 milyon euro ödeyecek

Matus Bero’nun kulübü Trencin’e 220 bin Euro’luk (1.3 milyon TL) son taksidi ödemeyen Trabzonspor’a, FIFA tarafından bir dönem transfer yasağı getirilmişti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Matus Bero’nun kulübü Trencin’e 220 bin Euro’luk (1.3 milyon TL) son taksidi ödemeyen Trabzonspor’a, FIFA tarafından bir dönem transfer yasağı getirilmişti.

Bu haberle sarsılan Bordo-Mavililer’e bir darbe de TFF Tahkim Kurulu’ndan geldi. Tahkim Kurulu, Trabzonspor’dan 230 bin Euro (1.7 milyon TL) gecikmiş alacağı bulunan eski teknik direktör Ersun Yanal’ın sözleşmesinin haksız feshedildiğine dair yaptığı itirazla ilgili Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun (UÇK) verdiği kararı onadı.

Buna göre maddi anlamda sıkıntılı günler yaşayan Karadeniz temsilcisi, 56 yaşındaki teknik adama toplam 1.3 milyon Euro (6 milyon TL) tazminat ödemeye mahkum edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan´dan THY mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan´dan THY mesajı

Ünlü oyuncu Ercan Yazgan hayatını kaybetti! Ercan Yazgan kimdir?

Ünlü oyuncu Ercan Yazgan hayatını kaybetti! Ercan Yazgan kimdir?

Onlarca kesilmiş insan eli bulundu

Onlarca kesilmiş insan eli bulundu

TIR kazası korkuttu

TIR kazası korkuttu

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA