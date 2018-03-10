Trabzonspor'a Ersun Yanal'a 1,3 milyon euro ödeyecek

Matus Bero’nun kulübü Trencin’e 220 bin Euro’luk (1.3 milyon TL) son taksidi ödemeyen Trabzonspor’a, FIFA tarafından bir dönem transfer yasağı getirilmişti.

Bu haberle sarsılan Bordo-Mavililer’e bir darbe de TFF Tahkim Kurulu’ndan geldi. Tahkim Kurulu, Trabzonspor’dan 230 bin Euro (1.7 milyon TL) gecikmiş alacağı bulunan eski teknik direktör Ersun Yanal’ın sözleşmesinin haksız feshedildiğine dair yaptığı itirazla ilgili Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’nun (UÇK) verdiği kararı onadı.

Buna göre maddi anlamda sıkıntılı günler yaşayan Karadeniz temsilcisi, 56 yaşındaki teknik adama toplam 1.3 milyon Euro (6 milyon TL) tazminat ödemeye mahkum edildi.