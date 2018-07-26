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Trabzonspor'a ikinci İranlı stoper! Bu akşam Trabzon'a geliyor...

Transferde temkinli hareket eden Trabzonspor'dan sürpriz bir hamle geldi.

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Daha önce İranlı sol kanat oyuncusu Vahid Amiri'yi kadrosuna katan, en büyük önceliği olan stoperde ise istediği takviyeyi yapamayan bordo mavililerde bombalar ardı ardına patlıyor.

Trabzonspor, ilk olarak daha önce anlaşmaya varılan ancak kulübünün çıkardığı sorunlar nedeniyle transferi askıya alınan 22 yaşındaki İranlı stoper Majid Hosseini'yi imza atmak için bugün Trabzon'a getirdi.

Karadeniz ekibi savunmaya ikinci takviyeyi de İran'dan yapıyor. 26 yaşındaki İranlı stoper stoper Morteza Pouraliganji bu akşam Trabzon'a geliyor. Son olarak Katar ekibi Al Sadd'da forma giyen ve şu an blonservisi elinde olan Morteza ile Trabzonspor'un sözleşme imzalaması bekleniyor.

İranlı stoperin piyasa değeri transfermarkt verilerine göre 1,5 milyon euro olarak görülüyor.

(Sabah)

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