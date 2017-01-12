Olcay Şahan, Trabzonspor'a imzayı attı

Trabzonspor, Beşiktaş'tan Olcay Şahan'ı kadrosuna kattı. Fırtına, milli yıldıza imza töreni düzenledi. 29 yaşındaki futbolcu için bordo mavililer, Beşiktaş'a 200 bin Euro (825 bin TL) bonservis bedeli öderken, oyuncuya da 3,5 yıl için toplamda 5 milyon 950 bin Euro (24.5 milyon TL) garanti ücret verecek. Olcay Şahan, imza töreninden sonra açıklamalarda bulundu.

İşte Trabzonspor'a imza atan Olcay'ın açıklamaları:

Büyük bir camia gelmiştim. Feda sezonunda Beşiktaş'a gelmiştim. Bugün de başka bir camiaya dahil oldum. Arkadaşlık, kardeşlik ortamından geldim. Takım halinde arkadaşlık ve kardeşlik ruhu gördüğüm için buraya geldim. Buraya uyum sağlayacağımı düşünüyorum. Trabzonspor'a katkı sağlayacağıma inanıyorum.

"Beşiktaş'ta 10 numarayı Oğuzhan giyecektir"

Trabzonspor'a gelmem çok zor oldu. Takım arkadaşlarımla daha vedalaşamadım. Ben kendime çok inanıyorum. Çok büyük bir özgüvenle geldim Türkiye'ye. O yüzden 10 numaralı formayı seçtim. O formaya layık olduğumu düşünüyorum. Bence 10 numarayı Beşiktaş'ta Oğuzhan giyer diye düşünüyorum. Çünkü o kulübün 10 numarası Oğuzhan'dır.

"Buraya gelmemde Mehmet Ekici'nin katkısı büyük"

Trabzon'a transfer olmadan önce ilk konuştuğum kişilerden birisi Mehmet Ekici. 15 yıllık arkadaşım. Trabzon'u görmeden geçme dedi. Buraya gelmemde en büyük pay sahiplerinden birisidir Mehmet. Şehri ve taraftarı öve öve bitiremedi.

"Yarın görev verilirse oynarım"

Beşiktaş sayesinde ben Olcay Şahan oldum. Taraftarlar inanılmazdı. Ama şu andan itibaren Trabzonspor'un futbolcusuyum. Yarın görev verilirse yarın da sahaya çıkarım.

Bu arada Olcay Şahan, Trabzonspor'da 20 numaralı formayı giyecek.

Olcay Şahan bordo mavili forma ile ilk idmanına çıktı.