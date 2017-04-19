Fenerbahçe Trabzonspor'un istediği Ndiaye'ye talip oldu
Fenerbahçe, Trabzonspor'un transfer listesinde olan Badou Ndiaye için Osmanlspor'un kapısını çalmaya hazırlanıyor.
- Haber61
Fenerbahçe'nin aracılar vasıtası ile Osmanlıspor'un kapısını çalarlarken istenen yüksek bonservis bedeli nedeniyle alternatif arayışlarına yöneldi. Takas formulünü masaya süren Fenerbahçe yönetiminin ilk etapta önerdiği isimler yüksek maaşları nedeniyle Osmanlıspor tarafından kabul görmedi.
Başkent ekibi sarı lacivertli takımdan genç ve kendini kanıtlamış isimleri düşünebileceklerini sarı lacivertlilere ilettiği ve görüşmelerin ileri bir tarihte yeniden başlayacağı öğrenildi.
Ndiaye için yurtdışından da tekliflerin olduğu ve Osmanlıspor'un 2018 Temmuz ayına kadar sözleşmesi olan yıldız oyuncunun satışından önemli bir bonservis bedeli beklediği de gelen haberler arasında.
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