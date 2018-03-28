Trabzonspor'a Okay Yokuşlu'dan kötü haber

Trabzonspor'un milli futbolcusu Okay Yokuşlu, Milli Takım'ın Karadağ ile oynadığı maçta sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Maç sonrası konuşan Mircea Lucescu, Okay'ın bandaj yapması gerektiğini ancak yapmadığı için sakatlandığını açıkladı ve 'kendi hatası' dedi.

Yapılan ilk kontrollerde milli futbolcunun sakatlığının ciddi olabileceği ifade edildi. Okay'ın Galatasaray karşısında oynamaması halinde, Onazi'nin de kart cezalısı olması nedeniyle teknik direktör Rıza Çalımbay'ın orta sahayı yeniden şekillendiriceği belirtildi.

1 Nisan Pazar günü Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

(Haber7)