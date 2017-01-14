Son Dakika Haberleri E-gazete 14Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Eski Trabzonsporlu yönetici hayatını kaybetti

Dün akşam oynanan ve Trabzonspor’un kazandığı Bursaspor karşılaşmasını İstanbul’da takip eden Hakan Karabacak kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dün akşam oynanan Bursaspor-Trabzonspor maçını takip eden eski yönetici kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. 
 
Bordo-mavili ekibin eski yöneticisi olduğu öğrenilen Hakan Karabacak, İstanbul’da maçı takip ediyordu.
 
Edinilen bilgiye göre Trabzonspor eski yöneticisi Hakan Karabacak, Bursaspor-Trabzonspor maçını İstanbul'da izlerken kalp krizi geçirdi.
 
Karabacak'ın yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. (Haber61)

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
11 PKK'lı terörist öldürüldü

11 PKK'lı terörist öldürüldü

Vatanım Sensin'de nefesleri kesen sahne

Vatanım Sensin'de nefesleri kesen sahne

Tunus'ta Douz Çöl Festivali yapıldı

Tunus'ta Douz Çöl Festivali yapıldı

Kulp’ta 140 metrelik bayrakla teröre lanet yağdı

Kulp’ta 140 metrelik bayrakla teröre lanet yağdı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA