Eski Trabzonsporlu yönetici hayatını kaybetti
Dün akşam oynanan ve Trabzonspor’un kazandığı Bursaspor karşılaşmasını İstanbul’da takip eden Hakan Karabacak kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti.
Dün akşam oynanan Bursaspor-Trabzonspor maçını takip eden eski yönetici kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Bordo-mavili ekibin eski yöneticisi olduğu öğrenilen Hakan Karabacak, İstanbul’da maçı takip ediyordu.
Edinilen bilgiye göre Trabzonspor eski yöneticisi Hakan Karabacak, Bursaspor-Trabzonspor maçını İstanbul'da izlerken kalp krizi geçirdi.
Karabacak'ın yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. (Haber61)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.